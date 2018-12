Profesor nazywał chrząszcze na cześć smoków z "Gry o tron"

University of Nebraska-Lincoln

Entomolog z Nebraski nazwał trzy z odkrytych przez siebie ośmiu gatunku chrząszczy po smokach z serialu i sagi "Gry o tron" George'a R.R. Martina.

Brett Ratcliffe, profesor z University of Nebraska-Lincoln, nazwał nowe gatunki skarabeuszy drogoni, rhaegali i viserioni - donosi "Omaha World-Herald". Nazwy te są łacińskimi wersjami Drogona, Rhaegala oraz Viseriona - trzech smoków, należących w "Grze o tron" (przynajmniej do ostatniego sezonu serialu) do Daenerys Targaryen.

Ratcliffe przyznał, że jest fanem serialu, ale ostatecznie wybrał nazwy, aby zwrócić uwagę na różnorodność biologiczną i liczbę nieodkrytych jeszcze gatunków. - Kiedy wybierasz takie nazwy, robisz to, aby zdobyć trochę rozgłosu i zwrócić na nie uwagę publiczną - powiedział. - Wciąż odkrywamy życie na Ziemi. Co czwarta żywa istota na Ziemi to chrząszcz. Nie odkryliśmy ich wszystkich. Nie jesteśmy nawet blisko - dodał.

Profesor zauważył też, że nazwał już setki gatunków w ciągu swojej 50-letniej kariery naukowej, a tworzenie nowych nazw staje się powoli trudne. Zasady nazewnictwa zalecają nie przesadzać z humorem, nie używać obelg i uszczypliwości, ważne jest też uważanie, by nie powtórzyć jakieś nazwy.

Ratcliffe stwierdził jednak, że nazywając najnowsze chrząszcze z nawiązaniem do kultury popularnej postanowił się nieco zabawić. - Często myślałem, że naukowcy traktują siebie zbyt poważnie - przyznał.

Drogoni i viserioni można spotkać w Kolumbii i Ekwadorze, a rhaegali w Gujanie Francuskiej.