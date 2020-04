Kiedy odbędą się matury?

Pierwotnie egzaminy na zakończenie ósmej klasy miały się rozpocząć 21 kwietnia, a maturalne – 4 maja. – Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów. Na pewno zakomunikujemy to co najmniej na trzy tygodnie wcześniej, kiedy te egzaminy się odbędą – poinformował premier. Jak dodał, prawdopodobnie odbędą się one dopiero w drugiej połowie czerwca.