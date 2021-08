Studia doktoranckie: nowy rok akademicki stacjonarnie. Minister uchyla rozporządzenie

Od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie. Jednak w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Poniżej dalsza część artykułu