Uniwersytet Warszawski w rankingu szanghajskim 2020 w kategorii prawo

Uniwersytet Warszawskiej zakwalifikował się do ShanghaiRanking's - Global Ranking of Academic Subjects 2020 w kategorii Prawo, i plasuje się na pozycji 201-300.

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 r. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju - z około 20 tys. uniwersytetów badawczych na świecie wybiera tylko te, które wśród swoich absolwentów lub pracowników mają laureatów nagrody Nobla lub Medalu Fieldsa, a ich pracownicy mogą się pochwalić wysoką liczbą publikacji w czasopismach "Nature" czy "Science" oraz cytowań. Uwzględnia się także wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.