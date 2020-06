CKE wyjaśnia, jak oceniani są dyskalkulicy na maturze z matematyki

W związku z zaistniałą sytuacją Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Według RPO szczegółowe zasady oceniania powinny być dostępne na stronie CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych tak jak w przypadku innych przedmiotów. Zdaniem Bodnara bez takich wytycznych trudno przygotować się do egzaminu. - Wskazanie jako jedynego kryterium „pomysłu na zadanie" wydaje się nieprecyzyjne i nie niesie żadnych konkretnych wytycznych co do zasad oceny - ocenił RPO. - Egzaminatorom daje szerokie pole do interpretacji, co może doprowadzić do sytuacji, że podobne rozwiązania zadań nie będą ocenione w zbliżony sposób - dodał.