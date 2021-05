Studenci polubili naukę przez internet, Covid nie uderzył w prywatne uczelnie

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca szkoły wyższe do nauczania hybrydowego.

– Nie obserwujemy częstszych rezygnacji ze studiów. Nie odczuliśmy różnic w stosunku do poprzednich lat. Raczej obserwujemy więcej wznowień na studia. Stale cieszymy się także dużym zainteresowaniem nowych kandydatów na studia – mówi Paulina Kowalcze z centrum prasowego Uniwersytetu SWPS.

Covid nie pogorszył sytuacji finansowej uczelni, choć to nie firmy prywatne i w związku z tym nie zostały uwzględnione w tarczy antykryzysowej. Szybko przestawiły się na tryb online.

– Sprawnie wdrożyliśmy nauczanie zdalne, niemal od razu po ogłoszeniu lockdownu. Gdy wiele uczelni publicznych prowadziło wykłady przez Messengera czy platformę YouTube, my już na starcie zaoferowaliśmy studentom nowoczesne i zaawansowane narzędzia do e-learningu – mówi Katarzyna Romaniec z Wyższej Szkoły Humanitas.

Wirtualny uniwersytet

Niektóre uczelnie były od razu przygotowane do nauki online. Również przed pandemią prawo dopuszczało bowiem kształcenie na odległość. Było to możliwe, jeżeli pozwalała na to specyfika kształcenia na określonym kierunku.