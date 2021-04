Prof. Pisuliński: Powołanie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika to zły pomysł

Prof. Jerzy Pisuliński: Nie wiem, czego brakuje istniejącym instytucjom, prowadzącym działalność dydaktyczną, żeby powoływać nową. Mamy ponad 20 uniwersytetów, które kształcą w podobnym zakresie co planowana szkoła. Nie wyjaśniono, czy ma to służyć zwiększeniu konkurencji, czy ma stworzyć alternatywną drogę kształcenia.

Nie wyobrażam sobie prawników, którzy nie myśleliby krytycznie o prawie, stosowali tylko jedną, preferowaną przez władzę wykładnię. To powielałoby najgorsze wzory. Tak było po wojnie, kiedy były organizowane kursy prawnicze, przygotowujące do pracy w sądzie.

Wszystkie kolegia szkoły nabędą uprawnienia przewidziane dla dziedzin, które uzyskały w ewaluacji kategorię B+. Co obecnie istniejące jednostki muszą zrobić, by taką kategorię uzyskać?

W tej chwili przechodzimy na nowy system ewaluacji. Oceniane są dyscypliny na uczelniach, nie jednostki. Ustala się jednostkę referencyjną, do której porównuje się uczelnię w zakresie danej dyscypliny. Ważne jest, ilu nauczycieli akademickich na danej uczelni prowadzi badania w danej dyscyplinie, w jakich czasopismach publikuje kadra, jakie były realizowane projekty badawcze. Nadanie każdemu z nowych kolegiów kategorii B+ nie będzie jednak poświadczać jakichkolwiek osiągnięć. Da natomiast możliwość prowadzenia szkół doktorskich i nadawania habilitacji.

Jeśli powstałaby uczelnia na normalnych zasadach, ewaluację przeszłoby dopiero po kilku latach. Tu zaś mamy do czynienia z nadaniem uprawnień z góry. To wbrew systemowi. Ideą nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce było to, żeby powiązać kształcenie i nadawanie stopni z prowadzeniem badań w uczelni.