Koronawirus: próbny egzamin ósmoklasisty i próbna matura przez internet

Rzeczniczka MEN zapewnia w rozmowie z RMF FM, że nie chodzi o próbę zorganizowania właściwych egzaminów przez internet. - Chcemy dać szansę uczniom, aby mimo obecnej sytuacji, mogli przeprowadzić próbny egzamin, mogli wziąć udział w tych egzaminach. Też chcemy zaangażować w to nauczycieli, którzy będą w stanie ocenić te zadania - mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska.

Próbny egzamin ośmoklasisty ma się odbyć od 30 marca do 1 kwietnia, a próbna matura od 2 kwietnia do 8 kwietnia. Z kolei właściwy egzamin ósmoklasisty ma się odbyć od 21 do 23 kwietnia. Tegoroczne matury mają się rozpocząć 4 maja.