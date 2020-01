Wielka kłótnia o libijską ropę

– Konferencja będzie pierwszym krokiem do pokoju – zapewnił jej gospodarz, niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas w wywiadzie dla „Bilda".

Zagraniczna interwencja w libijską wojnę domową doprowadziła do tego, że 15 kilometrów na południowy wschód od stolicy kraju Trypolisu walczą ze sobą oddziały, w których prawdopodobnie w ogóle nie ma Libijczyków.

Miasto atakują wojska zbuntowanego Chalifa Haftara (panującego we wschodniej części kraju), składające się głównie z rosyjskich najemników oraz owianych złą sławą sudańskich dżandżawidów (bojówkarzy, którzy znani są z dokonywania mordów na ludności cywilnej w Darfurze). – Zabierają wszystko, co ma jakąkolwiek wartość, nawet klamki od drzwi – opisał zachowanie Sudańczyków jeden z ich przeciwników pod Trypolisem.

Z kolei broniąca w tym rejonie miasta tzw. 80. brygada wojsk podległych uznawanemu przez ONZ rządowi Fajiza as-Sarradża dowodzona jest przez tureckich oficerów, a jej żołnierzami są prawdopodobnie tylko Syryjczycy. Pochodzą z oddziałów, jakie Ankara wspierała na terenie Syrii, a teraz przerzuciła do Libii.

Rząd w Trypolisie wspiera Turcja oraz – przynajmniej formalnie – ONZ i Unia Europejska. Mimo że wojna w Libii trwa od 2011 roku, dała o sobie znać na zewnątrz dopiero w piątek. Wtedy to oddziały Chalify Haftara zablokowały porty we wschodniej części kraju, poprzez które eksportowano 800 tys. baryłek ropy naftowej dziennie. ONZ wezwał do przerwania wspierania walczących stron z zagranicy, „trwałego zakończenia działań wojennych", ale też nieatakowania instalacji wydobywczych ropy naftowej oraz uznania przez wszystkich, że tylko libijski państwowy koncern NOC ma prawo handlować libijską ropą.