Ambasador Czech wezwany do rosyjskiego MSZ Vítězslav Pivoňka przy budynku rosyjskiego MSZ PAP/ Alexander Shcherbak/TASS

Vítězslav Pivoňka, ambasador Czech w Moskwie, został wezwany w czwartek do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z żądaniem przez czeskie władze odszkodowania za wybuch w składzie amunicji, do którego doszło w 2014 roku.