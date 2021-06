Prezydent Duda: Polska i Niemcy są jak sąsiadujące ze sobą farmy

- Wierzę w to, że będziemy mogli wraz z prezydentem Niemiec ten pomnik w niedalekiej przyszłości odsłonić. Myślę że będzie to bardzo ważne dla pogłębiania tego, co nazywamy procesem dobrego sąsiedztwa, tego, co oparte jest także na wzajemnym przebaczeniu zapoczątkowanym przez polskich i niemieckich biskupów dawno, dawno temu - kontynuował.

Andrzej Duda zaznaczył, że z Frankiem-Walterem Steinmeierem rozmawiał także o kwestiach, których "do tej pory nie udało się zrealizować" i "niezrealizowanych elementach" traktatu o dobrym sąsiedztwie. - To kwestia polskiego szkolnictwa w Niemczech i tego, aby były odpowiednie fundusze ze strony niemieckiej na ten cel. Mówiliśmy także o kwestii Domu Polskiego w Bochum, który, mamy nadzieję że wkrótce, zostanie zrealizowany (...). Mówiliśmy także o symbolicznej, ale bardzo ważnej sprawie pomnika polskich ofiar II wojny światowej w ważnym miejscu w Berlinie - oświadczył prezydent deklarując, że w tej ostatniej sprawie "są podejmowane odpowiednie decyzje polityczne przez władze Republiki Federalnej Niemiec".

Frank-Walter Steinmeier ocenił, że sąsiedztwo polsko-niemieckie to jeden z sukcesów ostatniego trzydziestolecia Europy oraz zaznaczył, że świadomi są tego wszyscy, którzy znają przeszłość niemiecko-polską. - To dobre sąsiedztwo nie było oczywistością - podkreślił.

Różne statusy prawne mniejszości

Na konferencji pojawił się także temat nauczania języka polskiego i niemieckiego dla mniejszości w obu państwach.



Prezydent Andrzej Duda powiedział, że mniejszość niemiecka w Polsce szacowana jest na 150 tys. osób, z czego 50 tys. uczniów korzysta "z tego specjalnego programu szkolnego dla mniejszości niemieckiej w naszym kraju". - To jest rzeczywiście realizowane, znajduje się to w gestii Ministerstwa Edukacji - podkreślił dodając, że na szkolnictwo mniejszości niemieckiej Polska wydaje 50 mln euro rocznie.

- Jeżeli chodzi o wspieranie funkcjonowania w ogóle mniejszości niemieckiej i organizacji w Polsce to jest kwota ok. 680 tys. euro rocznie, które są przekazywane tym organizacjom - dodał.

- Odmienna jest sytuacja w Niemczech. Polacy mieszkający w Niemczech czy osoby, które mają polskie korzenie, stanowią tzw. Polonię nie mają w Niemczech w tej chwili w sensie prawnym statusu mniejszości. Kiedyś mieli, zostali tego statusu pozbawieni, dzisiaj go nie mają. To są także potomkowie tych Polaków, tych osób pochodzenia polskiego, które kiedyś do tej mniejszości polskiej należały. Ubiegamy się jako polskie władze o to, by ten status mniejszości został przez nich odzyskany - oświadczył Andrzej Duda.

Mówił, że w rozmowie z Frankiem-Walterem Steinmeierem poruszył kwestię szkolnictwa, które w Niemczech "byłoby realizowane dla osób pochodzenia polskiego" i mieszkających w Niemczech Polaków. Zastrzegł, że kwestia ta leży w kompetencji władz landów. Dodał, że ma powstać fundusz dla społecznych szkół polonijnych w Niemczech w wysokości 5 mln euro rocznie.

- Mamy nadzieję także, że kwota, którą władze federalne wspierają funkcjonowanie polskich organizacji w Niemczech - w tej chwili to 380 tys. euro rocznie - zostanie podniesiona - powiedział prezydent RP.