USA reagują na raport o gwałceniu muzułmanek w Chinach

Rzeczniczka podkreśliła, że USA zarzucają Chinom dopuszczanie się "zbrodni przeciwko ludzkości" w Sinciangu i dodała, że odpowiedzialni za to muszą być pociągnięci do konsekwencji.

Administracja Donalda Trumpa nałożyła sankcje na przedstawicieli chińskich władz powiązanych z organizacją systemu tzw. obozów reedukacyjnych w Sinciangu.

Chiny odrzucają oskarżenia o łamanie praw człowieka w tej prowincji i przekonują, że system stworzonych w niej obozów służy walce z islamskim ekstremizmem i separatyzmem.

Szef MSZ Chin, Wang Wenbin, odnosząc się do doniesień BBC stwierdził, że nie są one oparte na faktach, a osoby opowiadające o obozach to "aktorzy rozsiewający fałszywe informacje".