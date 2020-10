Rosja i USA będą mogły swobodnie zwiększać potencjał nuklearny?

Układ New START, podpisany w 2010 roku, ogranicza liczbę głowic jądrowych rozmieszczonych przez USA i Rosję do 1550 rozmieszczonych głowic jądrowych, a liczbę rakiet i bombowców mogących przenosić broń jądrową zdolnych do natychmiastowego użycia do 700.

Układ wygasa w lutym 2021 roku.

Rosja wielokrotnie sygnalizowała gotowość do przedłużenia układu, ale USA chciałby, aby stroną takich układów rozbrojeniowych stały się też Chiny, na co nie zgadza się Pekin.