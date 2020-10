Merkel spotka się w Berlinie z Cichanouską

Do spotkania dojdzie po spotkaniu Cichanouskiej z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, do którego doszło 29 września w Wilnie (Cichanouska przebywa na Litwie od 10 sierpnia, zmuszona do wyjazdu z kraju przez białoruskie władze).

Macron był jak dotąd najwyższym rangą politykiem zachodnim, z którym spotkała się Cichanouska.

UE w piątek podjęła decyzję o nałożeniu sankcji na ok. 40 przedstawicieli białoruskich władz - w gronie tym nie ma jednak Aleksandra Łukaszenki. Macron tłumaczył, że nie umieszczając prezydenta Białorusi na liście UE nie chce zamykać możliwości podjęcia przez Łukaszenkę rozmów z opozycją.

MSZ Białorusi poinformowało, że w odwecie stworzyło własną listę osób, na które zostanie nałożony zakaz wjazdu na Białoruś.