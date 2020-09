Pierwsze od 45 lat strzały na granicy Chin z Indiami?

Przed kilkoma dniami indyjska armia skierowała pytanie do chińskiej armii czy Chińczycy nie zatrzymali na pograniczu pięciu zaginionych obywateli Indii.

W ostatnich miesiącach relacje między Chinami a Indiami są napięte, po tym jak w czerwcu na spornym odcinku granicy między Indiami a Chinami w Himalajach doszło do starcia wręcz żołnierzy z Chin i Indii w wyniku którego zginęło 20 indyjskich żołnierzy. Chińczycy nie poinformowali o stratach po swojej stronie.

Gdyby informacje te się potwierdziły, byłyby to pierwsze od 45 lat strzały na granicy chińsko-indyjskiej, co stanowiłoby złamanie porozumienia o zakazie użycia broni palnej na granicy.

Rzecznik chińskiej armii poinformował, że Chińscy żołnierze byli zmuszeni do "kontrposunięcia", ale nie precyzuje w jaki sposób zareagowali na zachowanie indyjskich żołnierzy.

Chiński dziennik "Global Times" podaje, że teraz indyjscy żołnierze "nielegalnie przekroczyli Linię Rzeczywistej Kontroli (LAC) w rejonie góry Shenpao, w pobliżu południowego brzegu jeziora Pangong Tso". Dziennik powołuje się przy tym na słowa pułkownika Zhanga Shuili, rzecznika Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Działania Indii "poważnie naruszyły odpowiednie porozumienia osiągnięte przez obie strony i zwiększyły napięcie w regionie" - podkreślił płk Zhang.

Z kolei indyjska armia oskarżyła żołnierzy z Chin o to, że ci zbliżyli się do wysuniętych placówek zajętych przez indyjskich żołnierzy na Linii Rzeczywistej Kontroli. Indie przekonują, że to chińscy żołnierze oddali strzały w powietrze, aby "zastraszyć żołnierzy z Indii".

Indyjska armia zapewnia, że w żadnym momencie indyjscy żołnierze nie przekroczyli granicy.

Na mocy porozumienia z 1996 roku Indie i Chiny zobowiązały się do wprowadzenia zakazu używania broni i materiałów wybuchowych wzdłuż Linii Rzeczywistej Kontroli czyli - de facto - granicy między obydwoma państwami.

Chińczycy domagają się obecnie wycofania indyjskich żołnierzy, którzy przekroczyli granicę i "ukarania osoby, która wystrzeliła" w kierunku chińskiego patrolu.

W 1962 roku między Chinami a Indiami doszło do jedynej dotychczas wojny, w której Indie doznały wyraźnej porażki.