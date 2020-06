Sikorski o wizycie Dudy w USA: Ślepy poprowadzi głuchego

Uważa jednak, że Duda będzie tej wizyty żałował, bo prezydent Trump "gra wyłącznie na siebie" i bardzo często sprowadza na swoich rozmówców poważne kłopoty polityczne.

- Wizyta prezydenta Dudy w USA jest bardzo odważna, bo prawie wszyscy rozmówcy Donalda Trumpa później żałują - stwierdził Sikorski.

Były szef MSZ w rządzie Donalda Tuska uważa, że obydwaj walczący o reelekcję politycy są "w kłopotach" - notowania i Trumpa, i Dudy spadają.

- Panowie chcą pokazać swoim zwolennikom, że nie są tak izolowani międzynarodowo jak są. Potrzebują się tutaj. Ślepy będzie prowadził głuchego - ocenił Sikorski.

Polityk jest zdania, że Andrzej Duda nie przywiezie z USA żadnych konkretnych ustaleń.

- Jeśli tam miałyby nastąpić jakieś decyzje czy umowy, to rząd musiałby go do tego upoważnić, a o niczym takim się nie słyszy - stwierdził.

Pytany natomiast o kończącą się kampanię wyborczą w Polsce, Sikorski ocenił, że jest "dziwna".

- Dziwna w tym sensie, że wszyscy kandydaci udają, że prezydent rządzi Polską. Tymczasem wiemy, że szefem władzy wykonawczej w Polsce jest premier i że to nie prezydent rządzi Polską, a rzad - uważa Radosław Sikorski.