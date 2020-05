Ambasador RP w Izraelu: "Rasistowski demon Polski" to czysta manipulacja Fotorzepa, Jerzy Dudek

"Ten tekst to czysta manipulacja" - ocenił Marek Magierowski, ambasador RP w Izraelu, odnosząc się do opublikowanego przez izraelski portal artykułu twierdzącego, że w czasie epidemii koronawirusa doszło do przebudzenia "rasistowskiego demona Polski".