Przyjaźń Rosji i Chin objęta kwarantanną

Do rozmieszczenia odpowiednich materiałów zobowiązano zakłady komunikacji miejskiej. Ale to nie wszystko. Wszyscy kierowcy moskiewskich autobusów, trolejbusów i motorniczy tramwajów otrzymali nieformalną instrukcję, której treść przedostała się do mediów. Mają informować policję, jeżeli zauważą wśród pasażerów „osoby narodowości chińskiej”. Władze Moskwy tych informacji nie potwierdziły, potwierdził natomiast szef moskiewskiego związku pracowników transportu publicznego Jurij Daszkow. Rosyjska stolica tak gorliwie potraktowała temat, że głos musiała zabrać chińska ambasada.

