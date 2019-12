Sondaż: Kto jest najważniejszym sojusznikiem Polski?

Według 5,4 proc. respondentów największym sojusznikiem Polski są obecnie Niemcy.

4,8 proc. ankietowanych uważa, że najważniejszym sojusznikiem Polski jest inny kraj.

19,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

USA jako najważniejszego sojusznika Polski znacznie częściej wskazują mężczyźni (39,5 proc.) niż kobiety (27,7 proc.). Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują za to UE jako najważniejszego sojusznika naszego kraju (39 wobec 34,2 proc.).

UE za najważniejszego sojusznika Polski wskazuje aż 45,5 proc. osób powyżej 50 roku życia oraz 39,4 proc. ankietowanych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Z kolei wśród zarabiających powyżej 5 tys. zł miesięcznie USA za najważniejszego sojusznika uważa 34,8 proc., a UE - 23,5 proc.

- Osoby z średnim wykształceniem uważają Wspólnotę Europejską za naszego najważniejszego sojusznika częściej niż te, które skończyły edukację na innym szczeblu. Biorąc pod uwagę dochody, Unię wskazują najczęściej osoby zarabiające od 3001 do 5000 zł miesięcznie – blisko połowa z nich. Z uwagi na miejsce zamieszkania najwyższy odsetek osób uważających Unię Europejską za najważniejszego sojusznika Polski znajduje się wśród mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób – co drugi z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.