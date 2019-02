Pence po wizycie w Auschwitz oskarża Iran o nazistowski antysemityzm

Wiceprezydent USA Mike Pence oskarżył Iran o nazistowski antysemityzm, utrzymując surową retorykę przeciwko Teheranowi dzień po tym, jak skrytykował europejskie państwa za próbę podważenia sankcji Stanów Zjednoczonych nałożonych na Islamską Republikę.

Po wizycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz Pence powiedział, że niemiecki obóz śmierci uczynił go bardziej zdeterminowanym do konfrontacji z Teheranem. Stwierdził, że po wizycie w Auschwitz zaczął się zastanawiać się nad "umocnieniem wolnej woli świata, by przeciwstawić się tej niegodziwej nienawiści i stawić czoło autorytarnym zagrożeniom naszych czasów".

Społeczność żydowska W Iranie spadła z 85 tys. do około 10-20 tys. od czasu Rewolucji Islamskiej z 1979 roku, ale wciąż uważa się ją za największą na Bliskim Wschodzie, poza Izraelem.

Pence, który powiedział, że był głęboko poruszony wizytą w Oświęcimiu, zacytował deklarowane przez Iran pragnienie zniszczenia Izraela jako uzasadnienie dla wyróżnienia Islamskiej Republiki, zamiast na koncentrowania się nad całościowym problemem antysemityzmu na całym Bliskim Wschodzie.

Irański generał brygady Hossein Salami, zastępca szefa elitarnego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, powiedział w styczniu, że strategia Iranu polega na tym, by z mapy politycznej usunąć "reżim syjonistyczny".

- To po prostu wzmacnia moją determinację (...) aby stawić czoła Iranowi - powiedział Pence dziennikarzom w swoim samolocie Air Force Two, przed przybyciem na jego pokładzie do Monachium.