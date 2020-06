Zmęczenie może być objawem groźnej choroby

Prawidłowa diagnostyka i schemat jest taki, że lekarz pierwszego kontaktu po wykluczeniu astmy lub choroby wieńcowej kieruje pacjenta na echo serca, które pozwala już mieć poważne podejrzenia co do tego z czym mamy do czynienia. Wówczas pacjent, możliwie szybko powinien rozpocząć dalszą diagnostykę w jednym z ośrodków referencyjnych a później leczenie. Każdy tydzień zwłoki może decydować o radykalnym zmniejszeniu szans na długie przeżycie.

Nadciśnienie płucne prowadzi do tego, że krew przepływa przez płuca z większym oporem i serce musi ją pompować pod większym ciśnieniem, żeby zachować krążenie krwi. Chorują drobne tętniczki, które doprowadzają krew do pęcherzyków płucnych.

Według oficjalnych statystyk obecnie na tę chorobę cierpi ok 1000 pacjentów w Polsce, w tym 80 dzieci. Tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, stąd mija wiele czasu, zanim zostanie postawiona diagnoza.

Sytuacja jest poważna bowiem - jak tłumaczy prof. Grzegorz Kopeć z Kliniki Chorób Serca i Naczyń UJ CM - nie leczone prowadzi do śmierci w ciągu 2 - 3 lat. Mało tego, badania pokazują , że w chwili w chwili pojawienia się pierwszych objawów 70 proc. naczyń płucnych jest już zamkniętych.

- W ostatnim czasie w Polsce Ministerstwo Zdrowia wprowadziło wiele rozwiązań do programu lekowego, które pozwoliły leczyć nam pacjentów prawie tak jak zapisane jest w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - mówi prof. Kopeć. - Możemy łączyć ze sobą już 3 leki - wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości. Wprowadzono też możliwość stosowania pomp do podawania dożylnego lub podskórnego u dzieci. W przypadku naszych chorych była to rewolucja – dodaje.

Jak tłumaczy, obecnie kardiolodzy starają się jedną możliwość. - Sposób leczenia zależy od stanu pacjenta. Jeśli pacjent dusi się praktycznie przy najlżejszych czynnościach mówimy o klasie IV choroby kiedy powinniśmy natychmiast podawać mu trzy leki : dwie pigułki i leki podawane pompą tak zwane prostacykliny. I takie możliwości - w ramach programu lekowego mamy – wyjaśnia lekarz.

Jednak w przypadku pacjentów z klasą II i III sytuacja jest gorsza. Do dlatego, że według wytycznych powinno się podawać od razu dwa leki, tymczasem w Polsce można podawać najpierw jeden, odczekać i dopiero włączyć drugi. - Wiem, że nie jest to dobry model dla pacjenta, którzy różnie reagują na leki, nie zawsze mogą przyjechać wtedy kiedy powinni i robi się problem. A czas ma tym przypadku duże znaczenie dla powstrzymania choroby. Gra idzie o najszybsze i najskuteczniejsze zatrzymanie postępów choroby a to w pierwszym etapie uzyskujemy dwoma tabletkami – wyjaśnia prof. Kopeć.

Problem jednak w tym, że kiedy taka terapia przestaje działać, pacjentom włącza się leki w pompie. Okazuje się, że dla osób młodych - zaakceptowanie pompy, którą trzeba będzie stosować do końca życia stwarza wiele barier psychologicznych. Z kolei w przypadku pacjentów zaawansowanych wiekiem mamy do czynienia z pewnym wyzwanie związanym z obsługą takiej pompy.

Dla nich wszystkich w Europie jest już rozwiązanie - nowy lek doustny seleksypag, który - jak wyjaśnia ekspert - może nie tylko znacząco odsunąć w czasie stosowanie pompy a u części w ogóle z niej zrezygnować. – Czekamy, aż ministerstwo zechce uzupełnić program i o to rozwiązanie – mówi prof. Kopeć. - Szczęśliwie możemy się też pochwalić sytuacją w której, żaden z naszych pacjentów nie zachorował na COVID-19 . To dobra informacją - bo w ich przypadku wirus oznacza naprawdę poważne komplikacje. Cały czas byliśmy z naszymi pacjentami w kontakcie, bez kłopotu i konieczności przyjazdu otrzymywali potrzebne leki – podsumowuje prof. Kopeć.