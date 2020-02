Klimat, złe odżywianie, papierosy – raport ONZ o zdrowiu dzieci

Autorzy raportu ONZ, opublikowanego właśnie w brytyjskim piśmie medycznym „The Lancet”, twierdzą, że choć przez ostatnie 20 lat ogólny stan zdrowia dzieci ulegał poprawie, to dziś sytuacja się zmienia, na gorsze. Zmiany klimatu, śmieciowe jedzenie, działania marketingowe producentów papierosów – to główne czynniki, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu dzieci, a żaden kraj nie czyni wystarczająco wiele, by chronić swoich młodych mieszkańców.

Zespół 40 międzynarodowych, niezależnych ekspertów zajmujących się zdrowiem dzieci, powołany przez Światową Organizację Zdrowia i Unicef opracował nowy wskaźnik, mierzący zdolność dzieci do rozwijania się. Stworzono go z wykorzystaniem danych ze 180 krajów świata, a dotyczących umieralności, stanu zdrowia, żywienia i edukacji.

Zaskoczenia nie było: prym wiodą kraje bogate, z Norwegią, Koreą Południową, Holandią i Francją na pierwszych miejscach. Na dole rankingu znalazły się państwa Afryki Subsaharyjskiej: Republika Środkowoafrykańska, Czad, Somalia i Niger.