Epidemia zaczęła mocno hamować polski eksport

Trudniej przez granice

Do tej pory największe obawy wśród polskich eksporterów budziła perspektywa spowolnienia gospodarczego w Europie oraz potencjalne skutki brexitu. Ale wybuch epidemii sprawił, że teraz trudno o jakiekolwiek prognozy. Nie da się określić jak długo potrwają przestoje w fabrykach oraz ograniczenia w samym handlu, a także kiedy obudzi się popyt konsumpcyjny. Sytuacje pogarszają zamknięte granice i kłopoty z transportem drogowym, który jest główny sposobem dostaw produktów z Polski do zagranicznych odbiorców. Problemem stał się także import komponentów niezbędnych do produkcji, np. z Włoch lub Niemiec. – Wielu naszych dostawców ma zamknięte firmy, a bez tych materiałów nie jesteśmy w stanie produkować, może dojść do problemów z produkcją, na razie wszystko idzie zgodnie z planem – informuje Jerzy Jakiel, prezes firmy Wigal z Wielunia produkującej urządzenia galwanizerskie.