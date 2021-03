Solidne ożywienie w Niemczech mimo lockdownu

Ekonomiści z Ifo sądzą obecnie, że PKB Niemiec zwiększy się w tym roku o 3,7 proc., zamiast o 4,2 proc. To by oznaczało, że poziom aktywności w tamtejszej gospodarce nie wróci jeszcze w tym roku do poziomu sprzed pandemii. W 2020 r. załamał się bowiem o 5 proc.

Ekonomiści z Ifo podkreślają, że odrabianie kryzysowych strat przesunie się częściowo z tego roku na 2022 r., gdy PKB w świetle ich nowych prognoz zwiększy się o 3,2 proc., zamiast o 2,5 proc.

- Koronakryzys wciąż się ciągnie, a to opóźnia oczekiwane solidne odbicie aktywności – powiedział Timo Wollmershaeuser, szef zespołu prognostycznego w Ifo. Jak jednak podkreślił, nawet gdyby związane z epidemią COVID-19 ograniczenia aktywności ekonomicznej utrzymywały się przez cały II kwartał, nadal można będzie oczekiwać, że 2021 r. przyniesie solidne odbicie PKB.