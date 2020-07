Ifo: Niemiecka gospodarka zaczęła ożywienie

Analitycy tego instytutu spodziewają się, że PKB Niemiec spadnie w 2020 r. o 6,7 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 6,4 proc. PKB na koniec 2021 r. powinien być więc zbliżony do tego z końcówki 2019 r. Średnia liczba osób bezrobotnych wzrośnie z 2,3 mln w 2019 r. do 2,7 mln w 2020 r. a w 2021 r. spadnie do 2,6 mln. Stopa bezrobocia może sięgnąć w tym roku 5,9 proc. (w 2019 r. wynosiła 5 proc.), a w 2021 r. spaść do 5,6 proc. Konsumpcja prywatna w Niemczech spadnie w 2020 r. o 6,4 proc., a inwestycje w sprzęt i maszyny aż o 19,9 proc. W budżecie ma się pojawić deficyt wynoszący 175,8 mld euro, który w przyszłym roku powinien spaść do 76,5 mld euro. Niemiecki eksport może spaść w 2020 r. o 13,3 proc., a import zmniejszyć się o 7,7 proc.