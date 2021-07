Strach po ataku antyszczepionkowców w Grodzisku

„Tak dziś wygląda ruch antyszczepionkowy? Tu nie ma z kim dyskutować. To trzeba piętnować" – tak minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował na Twitterze niedzielny incydent w Grodzisku Mazowieckim, gdzie do punktu szczepień wtargnęli przeciwnicy szczepień w kamizelkach z logiem organizacji „Polskie Żółte Kamizelki", która określa się jako „walczącą o wolność dla wszystkich". Po przepychankach z ochroną placówki zatrzymano dwie osoby.

Zdaniem medyków to jednak nie wystarczy: – Boję się, że za chwilę grupa antyszczepów wtargnie na mój oddział, pobije mnie, zdemoluje sprzęt i narazi pacjentów – mówi anestezjolog z dużego szpitala w Warszawie, który od początku pandemii pracuje na oddziale covidowym. Jego zdaniem taką napaść mogłyby powstrzymać tylko zdecydowane ruchy rządu, jak władz Francji, która wprowadziła zakazy wstępu dla niezaszczepionych do restauracji czy kin.

Premier podkreślał jednak, że rząd nie ma takich planów, choć KPRM razem z Radą Medyczną będą się zastanawiać nad tym, jak poradzić sobie z zagrożeniem epidemicznym, jakie niosą osoby niezaszczepione. Na razie przymus szczepienia rozważany jest wyłącznie w odniesieniu do personelu medycznego, bo, jak twierdzi szef rządu, nie może być tak, że ktoś, kto przychodzi do lekarza po pomoc, zostanie przez niego zakażony śmiertelną chorobą.

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Łukasz Jankowski, uważa, że to dobry pomysł: – Zaszczepiony medyk jest gwarantem bezpieczeństwa pacjenta. Jako personel medyczny na co dzień stykamy się przecież z osobami o obniżonej odporności, bardziej narażonymi na zachorowanie i cięższy przebieg choroby. Osobiście nie rozumiem medyków, którzy nie chcą się szczepić. Z drugiej strony jednak pracownicy medyczni są akurat najlepiej wyszczepioną grupą zawodową – szczepionkę przyjęło 97 proc. białego personelu i chciałoby się, by całe społeczeństwo było zaszczepione w takim stopniu. Problem leży gdzie indziej – w niewystarczającym wyszczepieniu ogółu społeczeństwa i braku strategii, by ten stan poprawić – mówi dr Łukasz Jankowski. Dodaje, że loterie szczepionkowe, a nawet zapowiedziane przez rząd zachęty finansowe dla samorządów czy kół gospodyń wiejskich, nie rozwiązują problemu.