Tomasz Skrzypczak: Janssen zwiększa moce produkcyjne

Nasza jednodawkowa szczepionka przeciwko Covid-19 wykazuje silną aktywność przeciwko wariantowi Delta – zapewnia Tomasz Skrzypczak, dyrektor zarządzający Janssen Polska.

Co powoduje, że szczepionka J&J pomimo podania tylko jednej dawki jest skuteczna? Po jakim czasie możemy osiągnąć maksimum odporności? Poniżej dalsza część artykułu

Schemat pojedynczej dawki szczepionki Janssen przeciw Covid-19 sprawdzano w trzeciej fazie badania klinicznego ENSEMBLE, w którym wzięły udział ponad 43 tys. osób z trzech kontynentów.

Wspomniane badanie wykazało, że pojedyncza dawka całkowicie zapobiega hospitalizacji i śmierci z powodu Covid-19. Szczepionka Janssen jest skuteczna w 85 proc. w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby już 28 dni po jej przyjęciu.

Czy szczepionka J&J jest skuteczna przeciwko nowym wariantom, np. tym z RPA i Brazylii?

Tak, szczepionka Janssen wykazuje skuteczność przeciw zakażeniom objawowym koronawirusa, w tym wariantom SARS-CoV-2 pochodzącym z RPA i Brazylii. Szczepionka zapobiega hospitalizacji oraz zgonom także w krajach, w których nowe warianty wirusa są bardzo rozpowszechnione. Są to dane potwierdzone w ramach trzeciej fazy badania ENSEMBLE, z którego wynika również, że skuteczność szczepionki jest niezależna od rasy i pochodzenia etnicznego, wieku, miejsca zamieszkania i chorób współistniejących. Warianty obserwowane w badaniu obejmowały B.1.351 (20H/501Y.V2), który zidentyfikowano w 95 proc. przypadków Covid-19 w Afryce Południowej, oraz wariant z linii P2, który zidentyfikowano w 69 proc. przypadków Covid-19 w Brazylii. Najnowsze dane wskazują, że silna odpowiedź immunologiczna występuje w całym badanym okresie, który obecnie obejmuje już 9 miesięcy. Dodatkowo warto zauważyć, że jednodawkowa szczepionka przeciwko Covid-19 wykazuje silną aktywność przeciwko wariantowi Delta.

Czy będzie planowana nowa, ulepszona wersja tej szczepionki, której działanie będzie poszerzane o nowe odmiany Covid-19?

Wierzymy, że dzięki szczepieniom zarówno Polska, jak i inne kraje jak najszybciej zwalczą pandemię. Od początku pandemii dla firmy Janssen priorytetem było jak najszybsze stworzenie skutecznej szczepionki, która zapobiega chorobie i śmierci milionów ludzi na całym świecie. Od blisko siedemdziesięciu lat zespół naukowców Janssen angażuje się w działania mające na celu zwalczanie globalnych kryzysów zdrowotnych, pracę nad rozwiązaniami, które pomagają chronić życie i zdrowie ludzi cierpiących na najgroźniejsze choroby zakaźne i nie tylko. Szczepionka Janssen przeciw Covid-19 została opracowana przy wykorzystaniu technologii AdVac, którą stosowaliśmy także w innych preparatach, takich jak szczepionki przeciwko wirusowi Ebola, Zika czy HIV. Jest to technologia bardzo dobrze nam znana i gruntownie przebadana. Preparat spełnił restrykcyjne wymogi stawiane przez instytucje regulacyjne w Europie i USA. W wielu krajach kontynuowane są obecnie badania kliniczne, które dadzą odpowiedzi na pytania dotyczące dalszego postępowania w walce z wirusem. Cieszymy się również, że możemy wspierać badanie kliniczne Cov-Boost, pierwsze na świecie badanie, które dostarczy istotnych danych na temat stosowania różnych szczepionek jako „boostera" w celu dalszej ochrony przed Covid-19 i nowymi wariantami koronawirusa. Badanie prowadzone przez National Institute for Health Research i Uniwersytet w Southampton ma na celu ustalenie bezpieczeństwa i immunogenności różnych kandydatów na szczepionki stosowane jako sezonowe szczepienia przypominające wśród osób, które otrzymały dwudawkową szczepionkę przeciwko Covid-19 w Wielkiej Brytanii.

Jak przedstawia się sprawa skuteczności szczepionki J&J w przypadku osób starszych 60+?

34 proc. uczestników badania trzeciej fazy ENSEMBLE miało powyżej 60 lat. Ochrona przed najpoważniejszymi skutkami choroby dotyczy więc także populacji wysokiego ryzyka – seniorów z chorobami współistniejącymi. Najstarszy uczestnik badań miał 100 lat.

Czy ze szczepionki J&J będą mogły w bezpieczny sposób skorzystać osoby poniżej 16. roku życia?

Trwają badania kliniczne, które dadzą odpowiedź na to pytanie. Być może szczepienia będą możliwe również u jeszcze młodszych osób.

Z czego wynikają okresowe przerwy i opóźnienia w dostawach szczepionki i jej dostępności dla pacjentów?

Na bieżąco informujemy Komitet Sterujący ds. Szczepień Unii Europejskiej o terminach dostaw naszej jednodawkowej szczepionki przeciwko Covid-19 i jednocześnie pracujemy nad produkcją bezpiecznych szczepionek dla ludzi w UE i na całym świecie. Zobowiązaliśmy się dostarczyć 200 mln dawek do UE, Norwegii oraz Islandii w 2021 roku i zobowiązanie to pozostaje niezmienne. Na przestrzeni całego roku sukcesywnie aktywowane są kolejne zakłady produkcyjne, które zwiększą dostępność szczepionek. Dostarczone przez nas szczepionki spełniają wszystkie specyfikacje produktu i wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Kontynuujemy skalowanie globalnej sieci produkcyjnej, a EMA (Europejska Agencja Leków – przyp. red.) właśnie zatwierdziła rozszerzenie działalności zakładu produkcyjnego w Leiden w Holandii, gdzie będzie produkowana substancja czynna. Skutkować to będzie znaczącym zwiększeniem mocy produkcyjnych szczepionki Janssen przeciwko Covid-19.

Jakie są możliwe negatywne objawy lub powikłania po szczepionce J&J?

Szczepionka jak każdy lek może powodować działania niepożądane, które zazwyczaj mają łagodny przebieg i znikają po kilku dniach. W trakcie badań klinicznych najczęstszym zgłaszanym miejscowym działaniem niepożądanym był ból w miejscu wstrzyknięcia. Najczęstszymi ogólnoustrojowymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, zmęczenie, ból mięśni i nudności. Większość działań niepożądanych wystąpiła w ciągu jednego–dwóch dni po szczepieniu i miały one nasilenie łagodne do umiarkowanego oraz trwały krótko (jeden–dwa dni).

W jaki sposób zbadano skutki jej podania pod kątem powikłań?

W tym celu prowadzone było badanie kliniczne ENSEMBLE, a jego wyniki zostały szczegółowo opisane w New England Journal of Medicine, a więc są ogólnodostępne. Dodatkowo Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków przedstawił zaktualizowane wytyczne dotyczące stosowania szczepionki przeciw Covid-19 i potwierdził, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny. Wytyczne zostały opracowane na podstawie przeglądu PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – przyp. red.) dotyczącego niewielkiej liczby przypadków bardzo rzadkich działań niepożądanych obejmujących zakrzepy krwi w połączeniu z niską liczbą płytek krwi.

Jakie są główne różnice pomiędzy szczepionką J&J (wektorową) a szczepionkami mRNA?

Szczepionka Janssen oparta jest na wektorach – fragmentach wirusów, które zostały poddane modyfikacji, by wywołać odpowiedź immunologiczną przeciw wirusowi SARS-CoV-2. W naszej szczepionce wykorzystany został zmodyfikowany, pozbawiony możliwości replikacji ludzki wektor adenowirusowy typu 26, który ma pobudzać układ odpornościowy do tworzenia przeciwciał w momencie pojawienia się wirusa SARS-CoV-2. Pozwala to układowi odpornościowemu bronić się samodzielnie w przyszłości przy kontakcie z patogenem.

Jak ocenia pan – w globalnej perspektywie – wysiłki instytucji międzynarodowych, państw, koncernów medycznych i obywateli na rzecz pokonania pandemii Covid-19?

Pandemia jest dla nas doświadczeniem bezprecedensowym, które zmieniło nasze życie, pracę, podejście do wielu obszarów funkcjonowania społeczeństw na całym świecie, a nade wszystko nasze myślenie o zdrowiu. Powrót do normalności, którego tak bardzo pragniemy, nadal wymaga od nas wielu miesięcy wyrzeczeń, dyscypliny, solidarności i współpracy. Cieszę się, że Janssen może wesprzeć ten proces i gratuluję również innym firmom farmaceutycznym, które skutecznie odpowiedziały na potrzebę opracowania szczepionki lub wsparły moce produkcyjne wynalazców. Jak wiemy, jedynym skutecznym środkiem prowadzącym do wygrania z pandemią są szczepienia, w tym wypadku globalne, na wszystkich kontynentach, które nie są jedynie naszą prywatną decyzją o własnym zdrowiu i bezpieczeństwie, ale w szerszym kontekście odpowiedzialnością zbiorową. W tym aspekcie Polska jest na bardzo dobrej drodze, aczkolwiek to kolejne miesiące pokażą, czy osiągniemy wspólnie jako Polacy poziom wyszczepienia ok. 70 proc. populacji. To pozwoli nam na stanowczy wzrost bezpieczeństwa w kraju i wyhamowanie nadchodzącej czwartej fali, ale nie należy zapominać, iż taki cel muszą osiągnąć inne kraje w Europie oraz reszta świata, jeśli chcemy wrócić do możliwości swobodnego podróżowania w przyszłości. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawy aspekt pandemii, która pokazała, iż w sytuacjach krytycznych rozwój technologii medycznych w sposób bezpieczny i skalowalny może wzrastać, co daje duże nadzieje na przyspieszenie innowacji w ochronie zdrowia i wprowadzanie rozwiązań jeszcze skuteczniej walczących z chorobami, również tymi bardzo złożonymi i śmiertelnymi.