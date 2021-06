Kwarantanna dla przybywających. Czy rząd zatrzyma Deltę

Według obecnych przepisów podróżny ma dobę na to, by dostać się na miejsce, w którym odbędzie kwarantannę. – Nie powinno tak być. By kwarantanna była skuteczna, osoba przyjeżdżająca do Polski z Wielkiej Brytanii powinna natychmiast trafić do izolacji, skąd musiałaby być odebrana przez rodzinę. Mogłyby być także specjalne taksówki, które odwoziłyby przybyszy do miejsca odbywania kwarantanny – mówi prof. Marcin Czech, epidemiolog, były wiceminister zdrowia. – Taka osoba nie powinna wracać do domu np. autobusem. Tym bardziej że wariant indyjski jest bardzo zakaźny – dodaje. Zdaniem profesora to jedyny sposób, by nie dopuścić do powtórzenia się scenariusza z grudnia 2020 r., kiedy do Polski bez żadnej szczególnej kontroli przylecieli rodacy z Wysp Brytyjskich.