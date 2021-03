Małe kraje UE korzystały na solidarności szczepionkowej. Teraz ją łamią

– Zaufanie do szczepień i ogólnej strategii UE wobec Covid-19 spada i będzie dalej spadać. Nic dziwnego, że kraje starają się zapewnić dodatkowe szczepionki od stron trzecich, aby ratować życie. Jeśli te szczepionki są zabezpieczone od dostawców, których UE nie wykorzystuje, nie odbywa się to kosztem innych krajów UE – mówi „Rzeczpospolitej" Guntram Wolff, dyrektor think tanku Bruegel. Jego niepokój budzi jednak fakt, że mogą istnieć polityczne umowy poboczne, które podważają spójność UE. – Kupując chińską szczepionkę, być może nie płacisz tylko ceny, ale angażujesz się w określone działania polityczne – uważa Wolff.

Znacznie większą nadzieję pokładano w firmie AstraZeneca i jej szczepionce – taniej i tradycyjnej. Ostatecznie okazało się, że producenci szczepionki typu mRNA (BioNTech/Pfizer i Moderna) byli najszybsi i – w przeciwieństwie do koncernu AstraZeneca – dotrzymują zobowiązań. Teraz państwa Grupy Wyszehradzkiej kupują już lub zastanawiają się nad kupnem szczepionek z Rosji lub Chin (jak Polska), ale jednocześnie Czechy i Słowacja odwołują się do solidarności unijnej, gdy chodzi o ratunek w kryzysowej sytuacji nieopanowanej pandemii. UE zgodziła się na przekazanie tym krajom wszystkich dawek, które BioNTech/Pfizer wyprodukował w marcu szybciej, czyli ponad to, co było przewidziane w uzgodnionym harmonogramie.