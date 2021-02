Koronawirus nie wystraszył się rekordowych szczepień

Analiza danych statystycznych nakazuje ostrożność. O ile na początku lutego notowano ok. 7 tys. nowych zakażeń dziennie, o tyle w ostatnich paru dniach wahają się wokół 5 tys. To wprawdzie znacznie mniej, ale od 8 stycznia obowiązywały rygorystyczne ograniczenia. Nie wiadomo więc do końca, czy spadek liczby zakażeń jest wynikiem akcji szczepień czy też rezultatem lockdownu. Stąd wstrzemięźliwość rządu. Tym większa, że zanotowano sporo przypadków mutacji koronawirusa.