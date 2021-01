Dyskusja o szczepieniach. „Rząd postanowił się podzielić z opozycją swoją porażką”

Narodowy Program Szczepień to obecnie najważniejszy projekt realizowany przez rząd Mateusza Morawieckiego. We wtorek stał się tematem pierwszej od wielu tygodni rozmowy przedstawicieli rządu z opozycją. Rząd reprezentowali premier, szef KPRM Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski i prof. Andrzej Horban. Opozycja wysłała delegację z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL, Konfederacji i Kukiz'15. W spotkaniu wzięła też udział delegacja PiS.

Zarówno minister Dworczyk, jak i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odnosili się też do wystąpień polityków Konfederacji w trakcie spotkania. – Było parę ciekawych propozycji, które myślę, że rząd weźmie je pod uwagę. Były też elementy humorystyczne, występy Konfederacji. No ale to jest cecha tego ugrupowania – powiedział Terlecki. Dodał, rząd może wziąć pod uwagę (poza propozycjami, o których mówił Dworczyk) m.in. pomysł, by członkowie rodziny mogli rejestrować seniorów za pomocą profilu zaufanego.