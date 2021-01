Tylko 40 proc. Francuzów chce zaszczepić się na Covid

Wielka Brytania pożegnała się z Unią ledwie trzy dni temu, a już rzuca Brukseli wyzwanie. Co prawda liczba zakażonych na Wyspach rośnie w zastraszającym tempie, ale jeszcze szybciej postępuje szczepienie ludności: objęło już ponad 1 mln osób, a od poniedziałku wejdzie do użycia drugi obok BioNTech/Pfizer (BNTP) preparat AstraZeneca i Uniwersytetu Oksforda. Unia pozostaje daleko w tyle. W Niemczech zaszczepiono ćwierć miliona. Nad Sekwaną wynik jest zaś katastrofalny: dawkę otrzymało mniej niż tysiąc osób.

Wprowadzić te słowa w życie nie będzie jednak łatwo. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w 15 krajach przez instytut Ipsos, tylko 40 proc. mieszkańców Francji chce przyjąć szczepionkę. Jeszcze w październiku było ich 53 proc. Takich obaw nie ma nigdzie indziej. W Rosji zaszczepić planuje się 43 proc., w RPA 53 proc., a w Japonii 60 proc. Także w innych krajach Europy zaufanie do szczepionki jest większe: we Włoszech i Hiszpanii deklaruje je 62 proc., zaś w Niemczech – 65 proc. W USA wskaźnik ten szybuje do 69 proc., w Wielkiej Brytanii do 77 proc., w Brazylii do 78 proc., a w Chinach do 80 proc.