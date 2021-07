Po wystąpieniu Macrona Francuzi rzucili się na szczepionki

Prezydent zapowiedział, że szczepienia staną się obowiązkowe dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Wezwał ich do zaszczepienia się do 15 września. - To lato będzie latem ożywienia gospodarczego - stwierdził, dodając, że „paszport zdrowia” - kod QR lub certyfikat potwierdzający, że posiadacz ma negatywny wynik testu, jest w pełni zaszczepiony lub niedawno wyzdrowiał - będzie używany w różnych miejscach we Francji od sierpnia, w tym w barach, restauracjach i kawiarniach. Macron poinformował też, że od jesieni w niektórych przypadkach, testy PCR nie będą już bezpłatne.

Choć prezydent Francji powiedział, że szczepienia nie będą na razie obowiązkowe dla ogółu społeczeństwa, to nowe ograniczenia będą koncentrować się na tych, którzy nie są zaszczepieni.