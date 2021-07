Koronawirus. Prof. Pyrć o epidemii: Choroby zakaźne same nie odchodzą

- Teraz sytuacja epidemiczna w Polsce jest dobra, mamy mało przypadków (zakażeń koronawirusem - red.). Jest duża, szansa granicząca z pewnością, że (liczba zakażeń - red.) będzie rosnąć - mówił prof. Pyrć odnosząc się do obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

Wirusolog dodał, że gdyby sytuacja "zmieniałaby się na niekorzyść" nie byłoby powodu, aby ewentualne ograniczenia dotyczyły osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, które powinny móc funkcjonować normalnie. Natomiast osoby niezaszczepione - jak mówił - musiałyby być chronione, nawet gdyby same były temu niechętne. Prof. Pyrć odpowiedział w ten sposób na pytanie czy w Polsce może dojść do wprowadzenia regulacji podobnych do tych, jakie zapowiedział we Francji Emmanuel Macron (osoby niezaszczepione mają nie mieć we Francji wstępu do barów, restauracji, kin, centrów handlowych i środków transportu).

- Na pewno na jesieni znowu pojawią się dodatkowe czynniki ryzyka, liczba ciężkich przypadków może rosnąć - ocenił prof. Pyrć.