Czy można mieszać szczepionki przeciw Covid?

– Trzeba jednak zadać sobie pytanie: po co to robić? Jeśli producent preparatu dostępnego na rynku badał efekty szczepienia dwoma dawkami w oparciu o własny preparat, nie robił krzyżówek, badań sprawdzających ze szczepionkami innych firm, to warto trzymać się tego, preparatu podanego w pierwszej dawce – uważa Marek Tomków. – Przychodzi mi do głowy tylko kilka powodów, dla których można by było takie krzyżówki robić – np. gdy mamy niedostępną drugą dawkę i wiemy, że nie będzie jej na naszym rynku, a pacjent jest zaszczepiony i minęło już kilka tygodni od czasu podania pierwszej dawki preparatu. Traktujemy to wówczas jako wyjście awaryjne. Drugim powodem mogłaby być sytuacja, w której po podaniu pierwszej dawki okazało się, że pacjent kompletnie nie toleruje preparatu, albo występują problemy, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpią przy innym preparacie. Ale takie sytuacje są niezmiernie rzadkie. Trzeci powód wystąpiłby wówczas, gdyby okazało się, że jedna ze szczepionek bardzo mocno odstaje jeśli chodzi o jakość, np. przy wywoływaniu odporności na nową mutację koronawirusa – tłumaczył wiceprezes NRA.

Niedawno włoscy lekarze zaapelowali, by na 15 dni przed szczepieniem i 15 dni po nie przyjmować alkoholu. Co na to ekspert? – Jeśli nawet Włosi, którzy są miłośnikami wina, wzywają do abstynencji, to znaczy, że należy ich posłuchać. Ale, mówiąc serio: my, farmaceuci, przez cały okres studiów mamy wbijane do głowy, że leków nie można łączyć z alkoholem, a o słuszności tego zalecenia przekonujemy się potem przez lata naszej pracy. Skutki łączenia alkoholu z popularnym środkiem przeciwbólowym, jakim jest paracetamol, mogą być śmiertelne. Myślę, że warto zastosować się do zaleceń Włochów, a kilkanaście dni czy nawet miesiąc abstynencji nikomu nie zaszkodzi – mówił Marek Tomków.