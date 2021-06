CoronaVac, druga chińska szczepionka przeciw COVID-19, z aprobatą WHO

Szczepionka CoronaVac jest drugą opracowaną przez kraj spoza Zachodu, która zdobyła akceptację WHO. Jest to również drugi raz, kiedy WHO zatwierdziła chińską szczepionkę przeciwko jakiejkolwiek chorobie zakaźnej do awaryjnego stosowania.

Akceptacja WHO jest sygnałem dla krajowych organów regulacyjnych, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. Pozwala również na włączenie go do systemu COVAX, globalnego programu dystrybucji szczepionek.

WHO awaryjnie dopuściła wcześniej do użytku pięć szczepionek przeciw COVID-19 - opracowane przez Pfizer-BioNTech, AstraZenekę, Johnson & Johnson, Modernę oraz na początku maja preparat od państwowej chińskiej firmy Sinopharm.



Decyzja o zatwierdzeniu szczepionki Sinovac została podjęta przez techniczną grupę doradczą WHO, która dokonała przeglądu najnowszych danych z badań klinicznych, a także oceniła praktyki produkcyjne chińskiej firmy.

Szczepionkę CoronaVac od Sinovac Biotech zatwierdziły wcześniej do użytku m.in. Brazylia, Chile, Indonezja, Laos, Meksyk i Turcja.

Skuteczność preparatu jest różnie oceniana. W grudniu Turcja poinformowała o 91,25 proc. skuteczności w zapobieganiu objawowego COVID-19. Miesiąc później Brazylia informowała o skuteczności 78 proc. w zapobieganiu łagodnym przypadkom i tylko w 50,4 proc. przeciwko objawowemu COVID-19.