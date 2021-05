Zaszczepieni pierwszą dawką mogą ubiegać się o szybszy termin

W poniedziałek szef KPRM, koordynator Narodowego Programu Szczepień, Michał Dworczyk poinformował o skróceniu czasu między podaniem I a II dawki szczepionki na COVID-19.

- Do tej pory jeśli chodzi o szczepionkę Moderna były to 42 dni - skracamy to do 35 dni. Jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer - również skracamy z 42 dni do 35 dni. W przypadku szczepionki AstraZeneca - zmiana jest największa - z 84 dni skracamy okres podania szczepionki do 5 tygodni czyli do 35 dni - wyliczał.

Zmiana wejdzie w życie od 17 maja i podyktowana jest dostępnością szczepionek.

W rozmowie z radiową Jedynką Dworczyk doprecyzował, że o szybsze otrzymanie drugiej dawki mogą również ubiegać się osoby, które otrzymały już pierwszą.