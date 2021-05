Dramatyczna sytuacja w Indiach. Rząd ignorował ostrzeżenia

Indyjska odmiana wirusa dotarła już do co najmniej 17 krajów, w tym Polski, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Iranu, co skłoniło rządy kilku państw do zamknięcia granic dla osób podróżujących z Indii.

Światowa Organizacja Zdrowia nie ogłosiła indyjskiego mutanta "wariantem niepokojącym", jak to uczyniła w przypadku wariantów po raz pierwszy wykrytych w Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA. Jednocześnie WHO przekazała 27 kwietnia, że B.1.617 miał wyższe tempo wzrostu niż inne warianty krążące w Indiach.