Koronawirus w Polsce. Czy szczepienia dzieci na COVID mogą być obowiązkowe?

- Firma Moderna też wykonała takie badania (na grupie dzieci powyżej 12. roku życia). Tutaj skuteczność też była wysoka, prawdopodobnie Moderna również wystąpi o zatwierdzenie do użycia szczepionki w tej grupie do EMA - zauważył też prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- W czerwcu spodziewamy się rekomendacji stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech dla dzieci powyżej 12. roku życia - dodał dr Cessak (koncern Pfizer i niemiecka firma biotechnologiczna złożyły już wniosek do Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) o dopuszczenie szczepionki do użycia w tej grupie).

W kontekście szczepienia dzieci na COVID-19 w Polsce dr Cessak zwrócił uwagę, że szczepionka Pfizer/BioNTech już teraz jest dopuszczona do podawania 16- i 17-latkom.

Dr Cessak zwrócił uwagę, że dzieci przechodzą zazwyczaj zakażenie koronawirusem lekko lub nawet bezobjawowo, ale "element transmisji wirusa jest kluczowym wśród dzieci", ponieważ "jedna piąta osób, które chorują to dzieci".

Tymczasem - jak dodał - wyniki badań, które pojawiły się w czwartek, opartych o program masowych szczepień na COVID-19 w Izraelu wskazują, iż "szczepionka wysoce, w 90 proc., eliminuje transmisję wirusa".

- To wyniki rzeczywistej skuteczności szczepionki. Mamy dowód na to, że transmisja przez szczepienia jest zatrzymana - podkreślił dr Cessak.

A czy szczepionka na COVID może być w Polsce obowiązkowa dla dzieci?

- To stan epidemiczny będzie o tym decydował, zobaczymy jak się będzie sytuacja rozwijać. My mamy nadzieję, że ta pandemia się wygasi, że czwarta fala - jeśli będzie - będzie minimalna, dzięki programowi szczepień. W ramach Narodowego Programu Szczepień szczepienia na COVID są dobrowolne i na razie nie ma żadnych przesłanek, aby to zmieniać - odpowiedział dr Cessak.