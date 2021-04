Koronawirus w Polsce. Czy są skuteczne leki na COVID-19? Dr Szułdrzyński tłumaczy

- Każda czynność, którą podejmujemy, aby zmniejszyć liczbę zakażeń, to są uratowane istnienia ludzkie. To są ludzie, nasi współobywatele, krewni, sąsiedzi, znajomi, Polacy, którzy umierają w trakcie tej strasznej pandemii - podkreślił dr Szułdrzyński.

Lekarz zwrócił uwagę, że "cały czas nie mamy leku, który wygrałby walkę z wirusem".

- Mamy leki o pewnej skuteczności, gdy są podane wcześnie, ale to nie są leki, które by powodowały nowe rozdanie w walce z chorobą. Są lekki, które trochę poprawiają przeżywalność, ale to nie jest nic czym wygralibyśmy tę bitwę - dodał.

- Jedyne czym możemy walczyć na dłuższą metę to szczepienie. Przejście choroby daje odporność, jak szacujemy, na sześć miesięcy miesięcy. Potem można znów zachorować, również umrzeć - podkreślił dr Szułdrzyński.

- Jeśli się nie zaszczepimy to w końcu COVID każdego z nas dopadnie. To nie jest pytanie "czy", tylko "kiedy" - dodał.

Dopytywany o terapię osoczem ozdrowieńców, dr Szułdrzyński stwierdził, że "to lek, który może być pomocny na wczesnym etapie choroby". - Ale nie każde osocze pomaga i nie każdemu pomaga - zastrzegł.

- To też nie jest pewny lek. To nie jest lek którym jesteśmy w stanie wygrać tę wojnę - dodał.

A czy - po kilku dniach spadków liczby zakażeń koronawirusem, dr Szułdrzyński spodziewa się ponownego wzrostu liczby zakażeń? Lekarz przyznaje, że tak.

- "Górkę" możemy mieć koło poniedziałku, wtorku. Z danych, które nam przedstawiono wynika, że mobilność w czasie świąt była duża. Przyjdzie nam za to zapłacić - stwierdził.