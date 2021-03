EMA kontynuuje dochodzenie ws. szczepionek AstraZeneca. W czwartek nadzwyczajne posiedzenie

Szczepienia przeciw COVID-19 preparatem koncernu AstraZeneca wstrzymano już m.in. w Niemczech, Francji, Norwegii, Danii, Austrii, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, czy we Włoszech. Kroki te podjęto po doniesieniach o tym, że u niektórych osób zaszczepionych tym preparatem pojawiły się zakrzepy krwi.

Jak zaznaczyła w poniedziałek EMA, w najbliższych dniach przeprowadzona zostanie „rygorystyczna analiza wszystkich danych dotyczących zdarzeń zakrzepowo-zatorowych”. „Eksperci bardzo szczegółowo przeanalizują wszystkie dostępne dane i okoliczności kliniczne związane z tymi przypadkami, aby określić, czy mogła się do nich przyczynić szczepionka, czy też były to zdarzenia spowodowane innymi przyczynami" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie agencji. Podkreślono także, że Komitet ds. Bezpieczeństwa EMA (PRAC) dokona dalszej analizy danych we wtorek. Na czwartek zwołano natomiast nadzwyczajne posiedzenie, w celu podsumowania zebranych informacji i podejmowania wszelkich dalszych działań.

"EMA będzie przekazywać dalsze informacje, stosownie do potrzeb. W międzyczasie każdy, kto otrzymał szczepionkę i ma jakiekolwiek obawy, powinien skontaktować się z odpowiednim pracownikiem służby zdrowia. Ważne jest, aby osoby, które podejrzewają, że mogą mieć skutki uboczne po szczepieniu, zgłosiły to krajowemu organowi regulacyjnemu ds. leków lub lekarzowi, który może pomóc" - zaznaczyła Europejska Agencja Leków.