Niedzielski: Dziś 12 146 nowych zakażeń. Obostrzenia ogłosimy ok. godz. 11-12

- Niestety, nie wygląda dobrze sytuacja. Poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia pokazują, że przekroczyliśmy barierę 10 tys. (zakażeń na dobę) i to nie tak nieśmiało, ten wynik to 12 146 nowych zachorowań - powiedział minister zdrowia, pytany o najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce.

W porównaniu z poprzednią środą oznacza to wzrost liczby zakażeń o 39,7 proc. - Mamy bardzo dynamiczny wzrost - skomentował Adam Niedzielski.

Dziś szef resortu zdrowia przedstawi decyzje rządu w sprawie ograniczeń praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzanych przez władze w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. 12 lutego na dwa tygodnie część obostrzeń została złagodzona.

- Obostrzenia ogłosimy ok. godziny 11-12, bo te dzisiejsze wyniki wymagają jeszcze raz przyjrzenia się, co powinniśmy ostatecznie zadecydować. Ale generalnie idziemy w kierunku, który już wcześniej sygnalizowałem, czyli ograniczenia w ruchu na południowej granicy Polski - to ze względu na sytuację epidemiczną w Czechach i Słowacji - oświadczył Niedzielski.