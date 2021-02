Anglia: 95 proc. spadek przypadków grypy AdobeStock

Z danych badaczy z Royal College of General Practices (RCGP) wynika, że liczba zgłaszanych w trzecim tygodniu stycznia przypadków chorób grypopodobnych w Anglii wyniosła 1 na 100 tysięcy mieszkańców. Oznacza to 95-procentowy spadek zachorowań w stosunku do lat ubiegłych.