Aktualizacja: 11.02.2026 18:35 Publikacja: 11.02.2026 17:33
Keir Starmer
Foto: PAP/EPA
Zdymisjonowanie Morgana McSweeney było dla szefa rządu niełatwą decyzją, ale przynajmniej miało przeciąć spekulacje o odejściu samego Starmera. 48-letni Irlandczyk stał za strategią odsunięcia od sterów Partii Pracy radykalnie lewicowego Jeremy’ego Corbyna i przekazania ich w ręce do tej pory mało znanemu Starmerowi. Był też architektem spektakularnego zwycięstwa laburzystów w wyborach parlamentarnych w 2024 r.
Jednak to także McSweeney miał wbrew opinii Foreign Office wylansować Mandelsona na przedstawiciela Jego Królewskiej Mości w Waszyngtonie. Gdy więc okazało się, że były komisarz europejski i sekretarz handlu utrzymywał zażyłe relacje z pedofilem Jeffreyem Epsteinem łącznie z przekazaniem mu poufnych informacji o działaniach brytyjskiego rządu w środku kryzysu finansowego lat 2009-2010, szef gabinetu Starmera wziął po prostu za to odpowiedzialność.
Sprawa jest jednak bardziej złożona. Pomysł wysłania Mandelsona za ocean znalazł aprobatę premiera, bo liczył on, że dzięki rozległym kontaktom towarzyskim ambasador zdoła przynajmniej w jakimś stopniu udobruchać administrację Donalda Trumpa. To się nigdy nie stało przede wszystkim dlatego, że w brytyjskiej Partii Pracy, a w szczególności w stojącym na czele otwartego na imigrację Londynu burmistrzu Sadiqu Khanie prezydent USA dostrzegł kluczowego przeciwnika ideologicznego.
Czytaj więcej
Układ polityczny w Polsce zaczyna niepokojąco przypominać dynamikę w Wielkiej Brytanii przed refe...
Pętla wokół Starmera wcale nie przestała się więc zaciskać. O jego dymisję otwarcie zaapelował przywódca Partii Pracy w Szkocji Anas Sarwar. Obawia się on, że z powodu szefa rządu poniesie spektakularną klęskę w szkockich wyborach regionalnych na początku maja. Nie brakuje jednak sygnałów, że deklaracja Sarwara była skoordynowana z sekretarzem ds. zdrowia Wesem Streetingiem. Miałby on zająć miejsce Starmera. Ale w roli nowego premiera niektórzy widzą także byłą już wicepremier Angelę Rayner, która musiała podać się do dymisji, gdy okazało się, że nie zapłaciła odpowiedniego podatku przy zakupie domu.
Tygodnik „The Economist” napisał, że premier znalazł się w roli ciężko chorego człowieka, który z uwagi na swój stan zdrowia nie może sobie pozwolić nawet na złapanie kataru. To dlatego sprawa Mandelsona miałaby być tak wybuchowa dla szefa rządu.
I faktycznie, po zwycięstwie wyborczym sprzed półtora roku nie ma już śladu. Jeśli wierzyć sondażowi instytutu YouGov, już tylko 18 proc. Brytyjczyków wciąż ufa Starmerowi, podczas gdy 63 proc. nie darzy go zaufaniem (pozostali nie mają zdania). Tak dramatycznych notowań nie miał dotąd żaden brytyjski premier, przynajmniej od czasu, gdy prowadzone są w tej sprawie badania opinii publicznej. Po niesłychanie burzliwych latach Torysów po referendum rozwodowym w 2016 r. i niespełnionych nadziejach brexitu, Laburzyści obiecywali „powrót do normalności”. Dziś jednak w sondażach na pierwszy plan wysunęło się ugrupowanie Reform UK. To populistyczna i nacjonalistyczna partia Nigela Farage’a, a więc tego, który doprowadził do brexitowej katastrofy. Trudno o większy paradoks.
Czytaj więcej
Sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii jest zła, a ludzie w dzisiejszych czasach reagują emocjona...
Starmer nie spełnił obietnicy odzyskania kontroli nad inflacją. W grudniu ceny rosły w tempie rocznym 3,4 proc., a więc dużo szybciej, niż w Polsce. Nie ruszył też wzrost gospodarczy: w tym roku ma on wynieść mizerne 1,2 proc., trzy razy wolniej, niż w naszym kraju. Laburzyści odnieśli natomiast spektakularny sukces, gdy idzie o imigrację. W czerwcu zeszłego roku (ostatnie dostępne dane) saldo netto osób, które osiedliły się w królestwie w ujęciu rocznym spadło do nieco ponad 200 tys. wobec blisko 950 tys. w szczytowym momencie w marcu 2023 r. Cóż z tego, kiedy nie udało się powstrzymać prób sforsowania Kanału La Manche na tratwach, co najmocniej przebija się w mediach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niemiecki rząd przygląda się sprawie Epsteina, ale, w przeciwieństwie do Polski, nie zamierza analizować akt prz...
W lipcu 2006 roku, gdy pojawiły się pierwsze zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec Jeffreya Epsteina,...
Kreml waha się, czy z powodu „Wyspy Wolności” zacząć spór z USA. Czy może porzucić sojuszników na zachodniej pół...
Rosja już w 2026 roku zajmuje przesmyk suwalski w trzy dni, a NATO jest sparaliżowane i kompletnie bezradne - wy...
- Każdy Polak ma oczywiście prawo do dzielenia się swoimi opiniami. Ale my też mamy prawo na te opinie czy oceny...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas