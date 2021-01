AstraZeneca zapowiada mniejszą dostawę szczepionek do UE - o ponad 60 proc.

Niepewność dotyczy także drugiego kwartału. Od kwietnia do czerwca AstraZeneca miała przekazać do UE kolejnych 80 milionów dawek, ale obecnie nie jest w stanie zadeklarować rzeczywistej skali dostaw, z powodu „problemów z produkcją”.

Wcześniej oczekiwano, że do końca marca firma dostarczy do 27 krajów Unii Europejskiej około 80 milionów dawek - poinformował w rozmowie z agencją urzędnik, zaangażowany w rozmowy z AstraZenecą. Zamiast tego planowane jest teraz dostarczenie ok. 31 milionów dawek, czyli o 61,25 proc. mniej, niż zakładano.

W swojej korespondencji z władzami UE firma przekazała, że zmniejszenie skali dostaw jest spowodowane problemami produkcyjnymi w belgijskiej fabryce szczepionek, prowadzonej przez jej partnera - Novasep.

Komisja Europejska podpisała z AstraZenecą umowę na dostawę łącznie 400 milionów dawek szczepionki przeciwko Covid-19.

Szczepionka AstraZeneca nie została jeszcze autoryzowana przez Europejską Agencję Leków. Opinia EMA powinna być wydana do końca stycznia. Jeśli agencja potwierdzi bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki, ostateczną zgodę na jej dopuszczenie do obrotu w państwach Wspólnoty podejmie Komisja Europejska.

Wcześniej swoje dostawy do UE ograniczył Pfizer. Przed tygodniem przekazał, że ma to związek z przygotowaniami do zwiększenia produkcji, co wymaga reorganizacji pracy.

Pfizer uspokajał, że zmniejszenie dostaw potrwa tylko do zakończenia reorganizacji. Nie wiadomo jednak, ile czasu zajmie zmiana systemu produkcyjnego. Firma zapowiedziała, że zwiększenie możliwości produkcyjnych spowoduje wzrost liczby wytwarzanych szczepionek z 1,3 miliarda do 2 miliardów rocznie.