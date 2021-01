Koronawirus. Szwedzi przestali płacić za szczepionkę Pfizera. Dlaczego?

Szwecja ma domagać się doprecyzowania w kwestii liczby dawek szczepionki w jednej fiolce, po tym jak Pfizer kazał sobie płacić za sześć dawek szczepionki w fiolce zamiast pięciu dawek, które miały znajdować się w jednej fiolce według wcześniejszych ustaleń.

Sztokholm ma obecnie domagać się od KE i Pfizera porozumienia ws. tego jak wiele dawek szczepionek znajduje się w jednej fiolce.

- Do tego czasu poinformowaliśmy firmę, że musimy wstrzymać płatność wymagalnych faktur dopóki nie będziemy mieć jasność (co do liczby dawek w fiolce - red.) - poinformował główny epidemiolog Szwecji, Anders Tegnell.

Pfizer odmówił komentarza agencji Reutersa. Koncern potwierdził dziennikowi "Dagens Nyheter", że każe sobie płacić za sześć dawek w fiolce.