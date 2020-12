Dla kogo szczepionka na Covid? Adobe stock

Nie ma powodów do obaw przed nową szczepionką na koronawirusa, bo została ona przebadana równie skrupulatnie, co inne wyroby medyczne. Skrócono jedynie proces rejestracji. Należy jednak stosować ją w grupach osób, wśród których została przebadana – mówi dr Łukasz Durajski, ekspert WHO Europe.