Premier Słowacji nazwał ministra "idiotą"

Przemawiają w czwartek dla Radia Expres, Igor Matovic powiedział, że wicepremier Richard Sulik nie zapewnił wystarczających zapasów szybkich testów koronawirusowych, co spowodowało, że wprowadzenie lockdownu było jedynym sposobem na opanowanie kolejnego wzrostu zakażenia po świętach Bożego Narodzenia

Premier Słowacji starał się unikać gospodarki, stąd decyzja o masowym przetestowaniu obywateli. Był to pierwszy kraj, który przeprowadził testy na tak szeroką skalę. Drugiej tury testów nie udało się przeprowadzić, ponieważ na przeszkodzie stanowił spór między urzędnikami.

- Nie obchodzą go ludzie - to tylko liczby dla niego - mówił o ministrze Matovic. - Nie mogę już dłużej na to patrzeć. Robi mi się niedobrze i chcę mi się płakać - dodał szef rządu.

W piątek potwierdzono, że premier Słowacji jest zakażony koronawirusem.