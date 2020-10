Kolejny dobowy rekord zakażeń na Ukrainie. 6410 przypadków

Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzono ok. 64 tys. testów, w tym ok. 36 tys. metodą PCR. Ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow podkreśla, że to rekordowa liczba testów PCR przeprowadzonych jednego dnia w kraju.

Od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 293 641 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 5517 chorych, a wyzdrowiało 124 113 pacjentów. Aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 jest obecnie 164 011.