Lato nie sprawi, że COVID-19 zniknie

Nie wiemy jednak, czy lato doprowadzi do sytuacji, w której COVID-19 będzie nową chorobą sezonową. Wszystko wskazuje na to, że nie. Bardzo prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach będzie to ogromny problem dla instytucji ochrony zdrowia publicznego i minie dopiero po opracowaniu i rozprowadzeniu szczepionki. Naukowcy są jednak pewni, że jedna rzecz zdecydowanie pomaga, a jest to zamykanie szkół.

Badacze wskazują na przykładzie Grecji i Singapuru, jak zamknięcie szkół wpłynęło na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w tych krajach. Grecja zamknęła swoje szkoły prawie natychmiast, zaledwie 14 dni po pierwszym pozytywnym teście. W tym samym czasie Grecy ograniczyli wszystkie zgromadzenia publiczne. Tymczasem Singapur, który jest znacznie cieplejszym krajem, odłożył zamknięcie swoich szkół i zapłacił za to bardzo wysoka cenę. W szczytowym momencie pandemii, Singapur miał 10 razy więcej przypadków zachorowań niż Grecja.

„Lato nie spowoduje, że to się skończy. To ważne, aby ludzie o tym wiedzieli. Z drugiej strony, im więcej interwencji w zakresie zdrowia publicznego na danym obszarze miało miejsce, tym większy wpływ na spowolnienie pandemii” - powiedziała Dionne Gesink, jedna z autorek badania.

Zatem, jak to możliwe, że grypa latem jest znacznie rzadziej obecna w naszej rzeczywistości? Otóż z grypą mamy do czynienia od wieków. Ludzkie ciało przez wielokrotny kontakt z patogenem wytworzyło przeciwciała zwalczające tą chorobę. Tymczasem COVID-19 to zupełnie nowa choroba i po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do radzenia sobie z nią w takim samym stopniu. Może stać się chorobą sezonową, ale teraz na pewno nie jest.